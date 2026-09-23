Пашинян и Эрдоган обсудили нормализацию двусторонних отношений

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, а также реализацию договоренностей.

Как сообщила пресс-служба правительства Армении, встреча состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Была подчеркнута важность продвижения процесса нормализации отношений и готовность придать ему новый импульс. В этом контексте стороны сочли необходимым последовательно продолжать работу, направленную на развитие торгово-экономических отношений, установление связей между деловыми кругами, а также совместное восстановление исторического моста в Ани", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам. "Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули факт установления мира между Арменией и Азербайджаном, выразив уверенность, что это окажет существенное влияние на развитие регионального сотрудничества. В этом контексте была подчеркнута важность реализации проекта TRIPP и развития региональных коммуникаций", - информирует пресс-служба.