Генсек ОДКБ обсудил с и.о. замгенсека ООН глобальную контртеррористическую стратегию

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков провел встречу с исполняющим обязанности заместителя Генсека ООН по борьбе с терроризмом Александром Зуевым, сообщается на сайте ОДКБ.

"Обсуждались вопросы реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Отмечено, что незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, оружия, а также организованная трансграничная преступность создают питательную среду террористических организаций. Подчеркнута необходимость сопряжения усилий ОДКБ и ООН в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "стороны высказались за дальнейшее развитие взаимодействия Секретариата ОДКБ с профильными структурами ООН, координирующими работу по противодействию вызовам и угрозам в сфере безопасности".