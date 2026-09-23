Госсекретарь США и глава МИД Индии обсудили санкции за коммерческие дела с РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в среду "на полях" Генассамблеи ООН провели переговоры на тему санкций, которые могут вводить за коммерческие связи с Россией и Ираном, сообщили в Госдепе.

"Стороны обсудили санкции, которые могут быть направлены против государств, ведущих экономическое взаимодействие с Россией и Ираном", - говорится в пресс-релизе.

При этом Рубио заверил, что США могут удовлетворить потребности в энергоносителях своих региональных партнеров.

Кроме того, Рубио и Джайшанкар обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке, подтвердили важность стратегического партнерства США и Индии.

Ранее Джайшанкар заявил, что выразил США беспокойство по поводу "Закона Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о санкциях против России и Ирана 2026", в рамках которого могут вводить пошлины за покупки российских энергоресурсов.

"Я напомнил об интересах Индии и причинах для беспокойства в связи с этим законом. Также обсуждали обстановку в Персидском заливе и на Украине", - написал министр в соцсети X.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом закон о расширении санкций в отношении РФ и продлении санкций против Ирана. В нем предусматриваются пошлины в максимум 100% на все товары из стран, входящие в список пяти крупнейших покупателей нефти и газа из России. Такие пошлины должны вводиться, если эти страны совершают новые покупки российских энергоносителей.

В конгрессе подчеркивают, что президент США имеет право не выполнять положения законопроекта, если придет к выводу, что так следует поступить для защиты американских национальных интересов.