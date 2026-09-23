Турция передаст под контроль Багдада военную базу на севере Ирака

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Турецкое и Иракское правительства договорились о том, что Анкара уступит Багдаду свою военную базу на севере Ирака, сообщает газета Turkiye Today со ссылкой на заявление стран.

"Согласно заявлению, в связи с успехами Ирака в сфере безопасности войска Турции постепенно передадут военную базу Башика-Зилкан иракскому федеральному правительству, после согласования сторонами механизма и графика", - отмечает издание.

О договоренностях стало известно после встречи "на полях" Генассамблеи ООН президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Ирака Али аз-Зейди.

Также стороны договорились об установлении полного контроля иракских властей в округе Синджар провинции Найнава у границы с Сирией с нейтрализации всех враждебных иностранных группировок там. Кроме того, страны договорились ускорить развитие совместных проектов, включая "Путь развития", который должен соединить Персидский залив через Ирак и Турцию с Европой.

Turkiye Today напоминает, что Турция поддерживала военное присутствие на базе в Найнаве недалеко от Мосула с 2015 года; Багдад неоднократно призывал вывести военных.