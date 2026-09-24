Число перехваченных США торговых судов после возобновления блокады Ирана достигло 115

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 115 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранские порты или выходили из них, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 23 сентября силы Центрального командования перенаправили 115 коммерческих судов, чтобы обеспечить строгое соблюдение американской блокады, подобной "стальной стене", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. Тогда силы Центрального командования перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

В минувшую субботу глава CENTCOM Брэд Купер сообщил, американские военные за последние месяцы способствовали транспортировке из Персидского залива через Ормузский пролив свыше 1 млрд баррелей нефти.

Купер отметил, что военные США предоставили защиту при передвижениях более чем 2 тыс. коммерческих судов. В то же время он заверил, что из-за блокады США Иран не смог вывезти "ни один баррель" нефти.

По словам адмирала, за последние две недели через пролив прошло больше нефти, газа и других грузов, чем за какой-либо период в предыдущие шесть месяцев. Он добавил, что США работают с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, судовладельцами и страховщиками для наращивания объемов судоходства в регионе.