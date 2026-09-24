Хуситы сообщают, что через Баб-эль-Мандебский пролив за 10 дней прошло более 400 судов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили, что в период с 11 по 21 сентября через Баб-эль-Мандебский пролив прошло 408 коммерческих судов, передает телеканал Al Jazeera.

Представители поддерживаемой Ираном группировки подчеркнули, что судоходство в проливе осуществляется в нормальном и безопасном режиме. По их данным, через этот стратегически важный международный коридор ежедневно проходило в среднем 40 судов.

За последние недели группировка захватила обширные территории, ранее контролировавшиеся международно признанным правительством Йемена.

В ходе интенсивных боевых действий с правительственными войсками на юго-западе страны хуситы захватили все побережье Йемена на Красном море, включая портовые города Моха, Дубаб и населенный пункт Мурад, а также стратегический остров Перим, расположенный в середине Баб-эль-Мандебского пролива, что позволяет им контролировать международное судоходство в регионе.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиационные удары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные территории. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив - южные "ворота" Красного моря - транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти. Хуситы ранее заявили, что будут блокировать проход саудовских танкеров через пролив.