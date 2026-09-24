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Иран сообщил о восстановлении 50% поврежденной инфраструктуры на месторождении Южный Парс

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Иран заявил, что восстановил 50% поврежденных производственных мощностей на газовом месторождении Южный Парс в Персидском заливе спустя шесть месяцев после того, как Израиль нанес по нему удар, передает телеканал Al Jazeera.

Заместитель министра нефти Ахмед Зерааткар сообщил, что на отремонтированных объектах возобновлена добыча, а работы по устранению оставшихся повреждений продолжаются.

Северное/Южный Парс является крупнейшим в мире месторождением природного газа. Оно находится в центральной части Персидского залива в территориальных водах Катара (Северное) и Ирана (Южный Парс).

Хроника 28 февраля – 24 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Южный Парс
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