Лавров и генсек Лиги арабских государств обсудили ближневосточную повестку

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Набилем Фахми, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы были рассмотрены практические вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между Россией и ЛАГ. Особое внимание было уделено активизации существующих механизмов двустороннего взаимодействия, включая Российско-Арабский форум сотрудничества", - говорится в сообщении.

Кроме того, "состоялось обстоятельное обсуждение актуальной ближневосточной повестки дня с упором на взрывоопасную обстановку в Персидском заливе, вызванную американо-израильской агрессией против Ирана".

"Также затрагивались кризисные ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, Ливане, Сирии", - отметили в МИД РФ.