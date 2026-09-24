Поиск

Глава МИД РФ встретился с коллегами из Бразилии, Швейцарии и Алжира

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Были предметно рассмотрены практические задачи дальнейшего укрепления отношений углубленного стратегического партнёрства между Россией и Алжиром, включая график предстоящих контактов на различных уровнях. Министрами было выражено удовлетворение доверительным характером политического диалога и налаженным взаимодействием как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров также встретился с коллегой из Бразилии Мауро Виейрой.

"В ходе традиционно конструктивной и доверительной беседы проведена обстоятельная "сверка часов" по ключевым темам международной повестки дня, в том числе в свете итогов прошедшего в г.Нью-Дели 12-13 сентября саммита БРИКС. Предметно обсуждены состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, включая график планируемых контактов", - сообщает МИД РФ.

Виейра рассказал о ходе подготовки к предстоящим всеобщим выборам в Бразилии. Министры акцентировали непреложность обеспечения свободы волеизъявления без вмешательства во внутренние дела извне, подчеркивается в сообщении.

Кроме того, российский министр и глава МИД Швейцарии Инацио Кассис обменялись мнениями о положении дел в ОБСЕ, включая вопросы подготовки министерской встречи, которая пройдёт в Лугано 3-4 декабря.

Сергей Лавров Генассамблея ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США и Китай договорились продлить до 10 января "пусанские" торговые договоренности

 США и Китай договорились продлить до 10 января "пусанские" торговые договоренности

Американская администрация готовит план 90-дневного запрета на экспорт дизеля

 Американская администрация готовит план 90-дневного запрета на экспорт дизеля

Трамп лично приветствовал прибывшего с визитом в США Си Цзиньпина

 Трамп лично приветствовал прибывшего с визитом в США Си Цзиньпина

Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

 Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

Грузовое судно подверглось удару в Ормузском проливе, есть погибший

Москва не намерена прерывать военные действия на время переговоров по Украине

Иран предложил США прекращение огня на 60 дней и постепенное открытие Ормузского пролива

 Иран предложил США прекращение огня на 60 дней и постепенное открытие Ормузского пролива

Глава Госдепа заявил об обеспокоенности США риском расширения украинского конфликта

 Глава Госдепа заявил об обеспокоенности США риском расширения украинского конфликта

Президент Сирии не намерен уступать Голанские высоты
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3767 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11904 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов