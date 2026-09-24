Глава МИД РФ встретился с коллегами из Бразилии, Швейцарии и Алжира

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Были предметно рассмотрены практические задачи дальнейшего укрепления отношений углубленного стратегического партнёрства между Россией и Алжиром, включая график предстоящих контактов на различных уровнях. Министрами было выражено удовлетворение доверительным характером политического диалога и налаженным взаимодействием как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров также встретился с коллегой из Бразилии Мауро Виейрой.

"В ходе традиционно конструктивной и доверительной беседы проведена обстоятельная "сверка часов" по ключевым темам международной повестки дня, в том числе в свете итогов прошедшего в г.Нью-Дели 12-13 сентября саммита БРИКС. Предметно обсуждены состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, включая график планируемых контактов", - сообщает МИД РФ.

Виейра рассказал о ходе подготовки к предстоящим всеобщим выборам в Бразилии. Министры акцентировали непреложность обеспечения свободы волеизъявления без вмешательства во внутренние дела извне, подчеркивается в сообщении.

Кроме того, российский министр и глава МИД Швейцарии Инацио Кассис обменялись мнениями о положении дел в ОБСЕ, включая вопросы подготовки министерской встречи, которая пройдёт в Лугано 3-4 декабря.