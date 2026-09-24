Лавров заявил о необходимости восстановления взаимоуважительного диалога на ГА ООН

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречу с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Подчеркнуто, что Генеральная Ассамблея ООН остается центральной и наиболее представительной площадкой для межгосударственного общения. В этом контексте акцентирована необходимость оздоровления атмосферы и восстановления взаимоуважительного диалога в рамках этого органа", - говорится в сообщении.

Также "выражена надежда, что в ходе нынешней сессии работа Генеральной Ассамблеи ООН будет выстраиваться в профессиональном и деполитизированном ключе в интересах коллективного поиска ответов на глобальные вызовы и угрозы".

Кроме того, отмечается, что "на полях" мероприятий недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Лавров проводит встречу с премьером Ливана Навафом Саламом.