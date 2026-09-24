Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили развитие российско-эмиратского стратегического партнёрства

Собеседники обменялись мнениями относительно ситуации в зоне Персидского залива и на палестинских территориях

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Объединённых Арабских Эмиратов Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского стратегического партнёрства. Подтверждён обоюдный настрой Москвы и Абу-Даби на укрепление всего комплекса двусторонних связей, включая поддержание плотной внешнеполитической координации на площадке ООН", - говорится в сообщении.

Кроме того, проведён обмен мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне Персидского залива и на палестинских территориях, отметили в МИД РФ.