Поиск

Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили развитие российско-эмиратского стратегического партнёрства

Собеседники обменялись мнениями относительно ситуации в зоне Персидского залива и на палестинских территориях

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Объединённых Арабских Эмиратов Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского стратегического партнёрства. Подтверждён обоюдный настрой Москвы и Абу-Даби на укрепление всего комплекса двусторонних связей, включая поддержание плотной внешнеполитической координации на площадке ООН", - говорится в сообщении.

Кроме того, проведён обмен мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне Персидского залива и на палестинских территориях, отметили в МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками

Родригес заявила в ГА ООН о готовности Венесуэлы провести прозрачные выборы

 Родригес заявила в ГА ООН о готовности Венесуэлы провести прозрачные выборы

США и Китай договорились продлить до 10 января "пусанские" торговые договоренности

 США и Китай договорились продлить до 10 января "пусанские" торговые договоренности

Американская администрация готовит план 90-дневного запрета на экспорт дизеля

 Американская администрация готовит план 90-дневного запрета на экспорт дизеля

Трамп лично приветствовал прибывшего с визитом в США Си Цзиньпина

 Трамп лично приветствовал прибывшего с визитом в США Си Цзиньпина

Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

 Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

Грузовое судно подверглось удару в Ормузском проливе, есть погибший

Москва не намерена прерывать военные действия на время переговоров по Украине

Иран предложил США прекращение огня на 60 дней и постепенное открытие Ормузского пролива

 Иран предложил США прекращение огня на 60 дней и постепенное открытие Ормузского пролива
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11904 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов