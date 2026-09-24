Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками

Президент Трамп приветствует председателя КНР Си Цзиньпина на военной базе Эндрюс Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Интересы народов Китая и США тесно переплетены, страны должны продвигать стабильные отношения и найти верный путь к взаимопониманию, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в письменном заявлении по случаю своего визита в Соединенные Штаты.

"Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами, а не соперниками", - подчеркнул Си Цзиньпин, его заявление цитирует "Синьхуа".

По словам председателя КНР, интересы двух народов "глубоко переплетены", поэтому выдвинутая им политическая концепция возрождения китайской нации и заявленная президентом США Дональдом Трампом концепция возрождения величия Америки "могут идти рука об руку, дополнять друг друга и приносить пользу всему миру".

Си Цзиньпин, согласно "Синьхуа", выразил уверенность, что Китай и США "смогут найти правильный путь к взаимопониманию в новую эпоху".

"Китай и Соединенные Штаты должны работать в одном направлении, содействовать стабильным отношениям, основанным на сотрудничестве, умеренной конкуренции, управлении разногласиями и обещаниях мира", - полагает лидер КНР.

Ранее Трамп вместе с супругой Меланией лично приветствовал Си Цзиньпина, прибывшего с визитом в США.

Американские телеканалы показали кадры с авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд), куда приземлился самолет китайского лидера. Трамп встретил гостя около трапа и коротко с ним пообщался.

Переговоры обоих лидеров, как ожидается, начнутся утром в четверг по местному времени в Вашингтоне (во второй половине дня четверга мск). Визит Си Цзиньпина завершится в пятницу.