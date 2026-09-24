ЕС готов поддержать дипломатические усилия по урегулированию конфликта вокруг Ирана

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз настаивает на дипломатическом урегулировании текущего конфликта вокруг Ирана, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта после встречи с президентом ИРИ Масудом Пезешкианом "на полях" Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"ЕС готов поддержать все текущие дипломатические усилия", - написал Кошта в соцсети X.

Свою беседу с Пезешкианом он охарактеризовал как "откровенную и содержательную".

"Я подчеркнул, что диалог является единственным путем решения конфликтов и обеспечения прочного мира в регионе", - отметил глава Евросовета.

Он призвал к "полному восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе".

Кроме того, Кошта призвал Тегеран возобновить сотрудничество с МАГАТЭ.