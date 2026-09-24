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Армения, Азербайджан и Грузия обсуждают интеграцию энергосистем и подключение к энергосистеме Турции

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Представители Армении, Азербайджана и Грузии обсудили возможности взаимной интеграции энергосистем трех стран и подключения к энергетической системе Турции, сообщает Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении.

"Обсуждены возможности взаимной интеграции энергосистем стран Южного Кавказа и углубления регионального энергетического сотрудничества, а также возможные шаги по подключению энергосистем региона к энергетической системе Турции", - заявила пресс-служба КРОУ.

Встреча состоялась в Тбилиси в рамках Всемирного форума по регулированию энергетики (WFER IX), в ней приняли участие глава КРОУ Месроп Месропян, председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нарманий, председатель правления Агентства по регулированию энергетики Азербайджана (AERA) Самир Ахундов, президент Совета европейских энергетических регуляторов (CEER) Педро Верделья и представители программы EU4Energy.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что энергетические системы Армении и Азербайджана будут присоединены друг к другу в рамках проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).

Проект TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с эксклавом - Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км.

Азербайджан Армения Грузия Турция
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