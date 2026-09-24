КГБ Белоруссии заявил о пресечении деятельности группы, готовившей диверсию на территории РФ

Несколько человек задержаны

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В КГБ Белоруссии заявили о пресечении подготовки диверсии на территории России.

"Комитетом государственной безопасности Белоруссии пресечена деятельность группы, готовившей диверсию на одном из стратегических объектов Российской Федерации", - сообщили в КГБ.

По имеющимся в комитете данным, координация осуществлялась с территории Украины, а Белоруссию планировалось использовать в качестве транзитного маршрута для передачи оборудования, беспилотных летательных аппаратов и средств связи участникам группы.

"Полученные материалы оперативно переданы российской стороне. Реализация диверсионного замысла сорвана на стадии подготовки. Несколько фигурантов задержаны", - говорится в сообщении.

Совместно с российскими специальными службами белорусским КГБ проводятся мероприятия по установлению других лиц, которые могли быть причастны к подготовке диверсии.

"Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются. Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в ведомстве.