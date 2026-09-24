Что случилось этой ночью: четверг, 24 сентября

Визит Си Цзиньпина в США, удар БПЛА по нефтебазе в Ростовской области, атака на сухогруз в Ормузском проливе

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом. На авиабазе Эндрюс его лично встретил американский президент Дональд Трамп. Визит главы Китая продлится до 25 сентября.

- США и КНР договорились продлить до 10 января 2027 года соглашение, предусматривающее отказ от части введенных друг против друга торговых ограничений, сообщил министр финансов Скотт Бессент.

- В Кремле признательны американской стороне за приглашение Владимира Путина на саммит G20, этот вопрос проработают по дипканалам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Обломки БПЛА повредили административные строения нефтебазы в Кагальницком районе Ростовской области, возгорания не произошло, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

- Комитет госбезопасности Белоруссии заявил о пресечении деятельности группы, готовившей диверсию на территории РФ. Несколько человек задержаны.

- Две торпеды попали в сухогруз MV Cape Dao, следовавший из ОАЭ в Индию через Ормузский пролив, один человек погиб.

- Временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила на Генассамблее ООН о готовности провести прозрачные выборы в стране. Она отметила, что народ Венесуэлы "определит, когда настанет подходящее время".