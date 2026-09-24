Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 24 сентября

Визит Си Цзиньпина в США, удар БПЛА по нефтебазе в Ростовской области, атака на сухогруз в Ормузском проливе

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом. На авиабазе Эндрюс его лично встретил американский президент Дональд Трамп. Визит главы Китая продлится до 25 сентября.

- США и КНР договорились продлить до 10 января 2027 года соглашение, предусматривающее отказ от части введенных друг против друга торговых ограничений, сообщил министр финансов Скотт Бессент.

- В Кремле признательны американской стороне за приглашение Владимира Путина на саммит G20, этот вопрос проработают по дипканалам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Обломки БПЛА повредили административные строения нефтебазы в Кагальницком районе Ростовской области, возгорания не произошло, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

- Комитет госбезопасности Белоруссии заявил о пресечении деятельности группы, готовившей диверсию на территории РФ. Несколько человек задержаны.

- Две торпеды попали в сухогруз MV Cape Dao, следовавший из ОАЭ в Индию через Ормузский пролив, один человек погиб.

- Временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила на Генассамблее ООН о готовности провести прозрачные выборы в стране. Она отметила, что народ Венесуэлы "определит, когда настанет подходящее время".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выборы президента Киргизии назначены на 27 января 2027 года

Что случилось этой ночью: четверг, 24 сентября

КГБ Белоруссии заявил о пресечении деятельности группы, готовившей диверсию на территории РФ

 КГБ Белоруссии заявил о пресечении деятельности группы, готовившей диверсию на территории РФ

Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками

 Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками

Родригес заявила в ГА ООН о готовности Венесуэлы провести прозрачные выборы

 Родригес заявила в ГА ООН о готовности Венесуэлы провести прозрачные выборы

США и Китай договорились продлить до 10 января "пусанские" торговые договоренности

 США и Китай договорились продлить до 10 января "пусанские" торговые договоренности

Американская администрация готовит план 90-дневного запрета на экспорт дизеля

 Американская администрация готовит план 90-дневного запрета на экспорт дизеля

Трамп лично приветствовал прибывшего с визитом в США Си Цзиньпина

 Трамп лично приветствовал прибывшего с визитом в США Си Цзиньпина

Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

 Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

Грузовое судно подверглось удару в Ормузском проливе, есть погибший
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11905 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов