В Минобороны Польши ожидают решения о создании военной базы США в стране до конца года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Решение о создании постоянной американской военной базы в Польше будет принято до конца года, заявила журналистам замглавы Минобороны страны Магдалена Собковяк-Чарнецка.

"Мы не ожидаем решения до завершения пересмотра американских сил (в Европе - ИФ), на что также обратила внимание американская сторона. Ожидается, что это произойдет в ноябре или декабре", - сказала Собковяк-Чарнецка, которую цитируют польские СМИ.

Она добавила, что после консультаций с американской стороной уже сформирован "краткий список потенциальных мест".

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в решении вопроса о создании американской военной базы в Польше, отметив, что скоро может стать известно ее будущее расположение. Он поблагодарил за действия по этому вопросу президента Польши Кароля Навроцкого.

В конце августа замглавы Минобороны Польши Павел Залевский провел переговоры с замглавы Пентагона Элбриджем Колби, одной из ключевых тем встречи стало размещение постоянных американских военных баз в Польше.

Ранее в польском Минобороны сообщали, что Варшава заинтересована в размещении постоянных американских военных баз в Польше и определила для них несколько возможных локаций.