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Китай призвал США к осторожности в вопросе продажи вооружений Тайваню

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американской стороне следует действовать предусмотрительно при решениях о продаже любого вооружения Тайваню, заявили в четверг в министерство национальной обороны КНР.

Согласно китайским СМИ, представитель ведомства Цзян Бинь призвал США к "чрезвычайной осторожности" в этом направлении.

Он также отметил, что отношения между военными США и Китая должны оставаться "стабильными и устойчивыми".

Ранее в сентябре издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники писало, что власти США рассматривают возможность перенести заключение значительных контрактов на продажу вооружений властям Тайваня до конца года.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя. США продают Тайваню оружие, что, согласно позиции Пекина, обостряет ситуацию в регионе.

Китай США Тайвань
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