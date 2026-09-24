Хорватский суд одобрил экстрадицию в ФРГ фигуранта дела "Северных потоков"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Окружной суд хорватского города Пулы одобрил выдачу задержанного гражданина Украины Владимира Журавлева в Германию, где был издан европейский ордер на его арест по обвинению в участии атаки на газопровод "Северный поток", сообщает в четверг хорватское общественное телерадиовещание ХРТ.

По данным ХРТ, решение об экстрадиции было принято 18 сентября, которое, однако, по словам адвоката Журавлева, еще пока не получено. Адвокат Любо Паваскович-Вискович отметил, что намерен обжаловать это решение в положенный срок - три дня с момента получения решения.

Журавлева взяли под стражу 19 августа близ хорватского города Пулы. Он - опытный дайвер, предположительно входил в группу, которая в сентябре 2022 года использовала взрывчатку для подрыва газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Группа отправилась из германского города Росток на парусной яхте, арендованной у немецкой компании, с поддельными удостоверениями личности. Согласно сообщению германской прокуратуры, он участвовал в необходимых погружениях.