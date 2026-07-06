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Суд в Лондоне отказал оператору "Северных потоков" в страховых выплатах в 580 млн евро

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона постановил, что страховые компании, в частности Lloyd's Insurance Company S.A, не должны покрывать ущерб, нанесенный трубопроводам "Северный поток 1" и "Северный поток 2", говорится в решении суда.

"Повреждение трубопроводов было косвенно или напрямую вызвано боевыми действиями (...). Такой ущерб исключен из страхового покрытия", - указано в постановлении, опубликованном в понедельник.

Financial Times отмечает, что благодаря решению суда страховая компания "избежит выплаты одной из самых крупных сумм в данной сфере для компенсации ущерба, нанесенного инфраструктурному объекту". Газета сообщает, что речь шла о потенциальной выплате в 580 млн евро.

Ранее компания-оператор Nord Stream AG подала иск против страховой компании Lloyd's Insurance Company S.A., чтобы получить выплаты в размере 580 млн евро за ущерб, нанесенный в результате взрывов в 2022 году.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока 1" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Nord Stream AG Лондон Великобритания Северный поток
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