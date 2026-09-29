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Трамп не видит смысла разрабатывать ИИ совместно с Китаем

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - США нет смысла работать над ИИ вместе с Китаем, так как Соединенные Штаты - лидеры в этой сфере, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

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"Зачем нам что-то с ними делать, если мы - лидеры", - спросил он в ходе выступления в Вашингтоне.

По его мнению, в сфере ИИ "мы опережаем Китай и всех остальных".

Кроме того, Трамп предположил, что в случае совместных разработок с Китаем в сфере ИИ, Пекин получил бы доступ к технологиям, которых сейчас у него нет.

США Дональд Трамп Китай
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