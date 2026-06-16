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DeepSeek получил оценку свыше $50 млрд в рамках инвестраунда

Компания стала самым дорогим ИИ-стартапом в Китае

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - DeepSeek привлек более 50 млрд юаней ($7,4 млрд) в рамках своего первого инвестраунда и был оценен в свыше $50 млрд, став самым дорогим ИИ-стартапом в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Основатель и главный исполнительный директор DeepSeek Лян Вэньфэн инвестировал самую большую сумму - около $3 млрд. Госфонд National Artificial Intelligence Industry Investment Fund предоставил финансирование в размере $150 млн.

Ранее сообщалось, что участие в раунде планировали принять технологический гигант Tencent и производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), инвестировав в DeepSeek до $1,5 млрд и $750 млрд юаней соответственно.

WSJ обращает внимание на необычную структуру инвестраунда, разработанную с тем, чтобы обеспечить сохранение контроля над стартапом за его основателем. Инвесторам было предложено вложить средства в партнерство под управлением CEO DeepSeek, а не в саму компанию, а также принять на себя обязательство по соблюдению пятилетнего моратория на продажу акций.

DeepSeek планирует направить привлеченные средства на исследования и разработки, а также на расширение вычислительной инфраструктуры.

DeepSeek получил широкую известность в начале 2025 года, выпустив ИИ-модель, сопоставимую по результатам с американскими конкурентами, несмотря на ограниченный доступ Китая к передовым технологиям и международным специалистам. В апреле стартап представил новую ИИ-модель V4.

Tencent Intel Китай DeepSeek Лян Вэньфэн
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