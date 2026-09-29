Британская полиция не обнаружила взрывных устройств у подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники британской полиции не обнаружили взрывных устройство во время обысков в домах и автомобилях пятерых британцев, подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе Фэрворд в Англии, сообщает во вторник Sky News.

"Мы можем подтвердить, что не нашли никаких самодельных взрывных устройств", - заявил глава Национального управления по борьбе с терроризмом Великобритании Лоуренс Тейлор.

Ранее контртеррористическое управление Скотланд-Ярда сообщило, что в понедельник освобождены под залог пять британцев, задержанных по подозрению в подготовке теракта на авиабазе, на которой размещаются американские стратегические бомбардировщики. Инцидент стал объектом крупного контртеррористического расследования британской полиции.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает роли Тегерана в инциденте, а также выразил удивление в связи с решением британских властей освободить подозреваемых под залог.