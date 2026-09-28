В Минобороны Британии заявили, что пока рано говорить о связи Ирана с подготовкой теракта на базе ВВС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что еще рано говорить о том, мог ли Иран быть причастным к возможной подготовке к нападению на базу ВВС Великобритании Фэрфорд.

"С моей стороны было бы действительно неразумно строить догадки о наличии возможных мотивов у этих людей", - ответил он в понедельник на вопрос журналиста Sky News о вероятной роли Ирана.

Стритинг из соображений национальной безопасности не стал предоставлять более подробную информацию о личностях подозреваемых, а также о поводах для организации теракта. Он пообещал, что власти проинформируют общественность позже. Он отметил, что расследование продолжается.

В воскресенье британская полиция арестовала пять человек, которые предположительно готовили теракт на британской авиабазе Фэрфорд, расположенной в графстве Глостершир.

Помимо британских военных, объект используется и армией США. В этом году база также была задействована в американской военной операции против Ирана.