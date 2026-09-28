В Великобритании освободили под залог подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пять британцев, задержанных по подозрению в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд в Глостершире, на которой размещаются американские стратегические бомбардировщики, освобождены под залог, сообщило контртеррористическое управление Скотленд-Ярда.

Их отпустили после тщательных допросов и расследований, они остаются под следствием. На них распространяются строгие ограничения по передвижению и контактам с другими лицами.

Все пятеро стали фигурантами крупного контртеррористического расследования британской полиции. Телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что британская полиция расследует возможную причастность Ирана к предполагаемому заговору с целью совершения взрыва на базе Королевских ВВС Фэрфорд.

Начальник контртеррористической полиции Лоуренс Тейлор 28 сентября подчеркнул, что его сотрудники все еще рассматривают возможную причастность к инциденту враждебного государства.

В Иране категорически отвергли любую причастность к предполагаемому заговору. В заявлении посольства Ирана в Лондоне сообщения, связывающие Тегеран с арестами, были названы "необоснованными и злонамеренными спекуляциями".

"Распространение таких сфабрикованных спекуляций, особенно после преступных актов агрессии, совершенных Соединенными Штатами и израильским режимом против иранского народа, не принесет никакой пользы, кроме как подпитки иранофобской пропаганды в Великобритании", - заявила дипмиссия.

Как стало известно Daily Mail, анализы материалов, найденных в трех фургонах задержанных, показали, что они не являются взрывчатыми веществами. Машины были обысканы при участии военных и экспертов-криминалистов.

По данным газеты, подозрительные действия пяти подозреваемых в масках и обнаружение бочек с материалами в задней части их трех фургонов, припаркованных в 350 метрах от авиабазы в ранние часы воскресенья, привели к эвакуации 85 домов, поскольку власти опасались, что они доставили бомбы, которые в случае подрыва могли привести к масштабным разрушениям.

Мужчины в возрасте от 23 до 25 лет были задержаны полицией возле авиабазы в графстве Глостершир и раздеты из-за опасений, что на них были пояса смертников. По словам источников издания, на место происшествия были направлены элитные бойцы британского спецназа SAS.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье сообщил журналистам, что за арестованными ранее велось наблюдение. "Мы долгое время вели расследование и в итоге их задержали. Они хотели нанести большой ущерб нашей крепости, и сотрудничество с британцами оказалось очень эффективным", - сказал американский президент.