Лидеры американской ИИ-индустрии подписали в Белом доме соглашение о контроле

Брифинг по итогам встречи по вопросам искусственного интеллекта у западного крыла Белого дома 29 сентября 2026 года Фото: Kevin Dietsch/Getty Image

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры ключевых в США компаний-разработчиков искусственного интеллекта (ИИ) подписали в Белом доме соглашение, обязывающее их усилить меры внутреннего контроля за ИИ-моделями, передают американские СМИ.

О подписании "Соглашения Белого дома о совместных обязательствах в области суперинтеллекта по передовым задачам в сфере суперинтеллекта" после мероприятия в администрации объявили президент США Дональд Трамп и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

На встрече, как отмечает The Hill, присутствовали руководители множества технологических компаний, включая генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, президента OpenAI Грега Брокмана, генерального директора Anthropic Дарио Амодея, главного исполнительного директора Google Сундара Пичаи, генерального директора Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга и генерального директора xAI Илона Маска.

По словам Джонсона, документ устанавливает ряд добровольных обязательств для разработчиков ИИ.

Трамп назвал соглашение "почти конституцией" и "морально обязывающим" документом, отметив, что в нем предусматривается "аспект самоконтроля" для отрасли.

Президент пояснил, что документ подразумевает сотрудничество с лидерами индустрии для обеспечения безопасности ИИ для пользователей, не ограничивая при этом инновации в этой области, отмечает Associated Press.

Он также заявил, что администрация может создать комитет из десяти человек, которому будет поручено контролировать индустрию ИИ.

Ранее Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта (ИИ) в "суперинтеллект" (Super intelligence). В Белом доме уточнили, что это решение "призвано привлечь внимание к постоянным технологическим инновациям и к безграничным возможностям, которые откроются для американского народа".

Указ предусматривает, что все федеральные ведомства, имеющие отношение к исполнительной власти, отныне должны будут использовать новый термин. Впервые Трамп предложил переименовать ИИ, выступая на ГА ООН ранее в сентябре.