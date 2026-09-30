Демократы опережают республиканцев в преддверии промежуточных выборов в США

Большинство американцев не одобряют действия Трампа в экономике и внешней политике

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Республиканцы отстают от демократов на 12 процентных пунктов в борьбе за большинство в Палате представителей на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США, свидетельствуют данные опроса, проведенного Quinnipiac University.

Согласно ему, 51% респондентов заявили, что, если бы выборы состоялись сейчас, то они хотели бы, чтобы демократы получили большинство в палате. При этом за республиканцев проголосовали бы 39%. При этом 9% опрошенных затруднились дать ответ.

Опрос также показал, что 62% респондентов не одобряют действия президента США Дональда Трампа в сфере экономики, 31% поддерживают его, 4% не смогли дать ответ.

Кроме того, 62% опрошенных заявили, что не поддерживают действия Трампа во внешней политике. Между тем 32% респондентов согласны с ним, а 4% не ответили на вопрос.

Опрос Quinnipiac University проводился с 24 по 26 сентября. В нем приняли участие 1 тыс. 32 зарегистрированных избирателя, погрешность выборки составила плюс-минус 3,8 процентных пункта.