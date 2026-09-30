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Экипаж миссии Crew-13 провел заключительную подготовку перед запуском на МКС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Члены международного экипажа миссии Crew-13 провели заключительную подготовку к предстоящему 1 октября запуску к Международной космической станции (МКС) в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, сообщило NASA.

Астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик и космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников, надев скафандры, проверили их на герметичность, а затем в них отправились на стартовую площадку, где размещались на борту корабля Crew Dragon, который доставит их на космическую станцию.

Запуск корабля компании SpaceX планируется осуществить четверг в 11:10 по времени Восточного побережья США (в 18:10 по Москве) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через восемь часов после запуска корабль с миссией Crew-13 должен будет состыковаться с МКС. Стыковка планируется приблизительно в 19:00 в тот же день по американскому времени (2 октября в 02:00 по Москве).

В настоящее время на орбитальной лаборатории работают семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA француженка Софи Адено.

Федяев, Меир, Хэтэуэй и Адено после прибытия экипажа Crew-13 и передачи дел должны будут 5 октября на американском корабле Crew Dragon вернутся на Землю.

NASA SpaceX Crew-13
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