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Пентагон заключил контракт с Boeing на $20 млрд на истребители шестого поколения

Пентагон заключил контракт с Boeing на $20 млрд на истребители шестого поколения
Фото: U.S. Navy via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны США объявило о заключении контракта с компанией Boeing Co. на сумму $20 млрд для производства палубных стелс-истребителей шестого поколения F/A-XX, которыми, начиная с 2030-х годов, будут оснащаться американские авианосцы.

Как отметили в Пентагоне, истребитель F/A-XX обеспечит передовое проецирование силы с авианосцев на десятилетия вперед. Он заменит устаревшие истребители ВМС США F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler и будет эксплуатироваться совместно с палубным истребителем пятого поколения F-35C. Кроме того, F/A-XX будет сможет выполнять операции совместно с полуавтономными беспилотными платформами, известными как самолеты для совместной боевой авиации (CCA).

"Истребитель шестого поколения - это прорыв в завоевании превосходства в воздухе. Он предоставит лучшим летчикам мира беспрецедентные возможности для ведения боевых действий, победы и безопасного возвращения домой. Мы рады сотрудничеству с Boeing и тому, что наши военнослужащие смогут и дальше доминировать в небе и побеждать врагов нашей страны", - заявил исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Као.

"F/A-XX является важнейшей опорой в нашем стремлении поддерживать мир силой. F/A-XX будет доминировать в спорном воздушном пространстве, расширять оперативные возможности и обеспечивать решающее боевое преимущество", - отметил заместитель министра обороны по вопросам закупок и обеспечения Майкл Даффи.

О количестве приобретаемых и технических данных самолетов, которые считаются секретными, а также о конкретных и сроках ввода в эксплуатацию, Пентагон не сообщает.

По данным журнала Air and Space Forces Magazine, дальность полета F/A-XX без дозаправки в воздухе будет на 25% больше, чем у нынешних истребителей ВМС. Боевая дальность F/A-18 Super Hornet составляет примерно 2350 км, что немного больше, чем боевая дальность F-35C Lightning II, превышающая 2200 км.

При этом военные аналитики полагают, что выбор ВМС США компании Boeing, чья активная разработка перспективного истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США в рамках программы NGAD (Next Generation Air Dominance), может ускорить процесс создания F/A-XX и быстрее запустить его в производство.

ВМС США Boeing
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