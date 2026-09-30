ВС США допустил применение программы депортации в третьи страны на время разбирательства

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа возобновить программу ускоренной депортации нарушителей миграционного законодательства в третьи страны и намерен заслушать аргументы по делу в конце года, передает CNN.

"Данное решение стало третьим случаем, когда Верховный суд разрешил администрации Трампа временно применять эту программу", - отмечает телеканал.

Суд намерен рассмотреть аргументы по существу дела в декабре, а окончательное решение ожидается к июлю 2027 года.

Для рассмотрения по существу Верховный суд поставил три конкретных вопроса: обладал ли окружной суд, вынесший решение против, юрисдикцией для разрешения дела, имел ли он полномочия выносить решение в отношении всей группы пострадавших лиц и является ли политика администрации законной. Суд также заявил, что администрация Трампа может предложить "другие вопросы", которые сочтет уместными, поясняет CNN.

В свою очередь, представитель Белого дома Лорен Бис заявила телеканалу, что нынешнее решение Верховного суда, третье за 18 месяцев, прошедших с запуска данной меры, "еще раз подтверждает законность программы президента по обеспечению внутренней безопасности".

По разным оценкам, в рамках этой программы уже депортировано около 25 тыс. мигрантов, указывает CNN.

Администрация Трампа 24 сентября подала в Верховный суд экстренную апелляцию с просьбой приостановить вынесенное неделей ранее решение Апелляционного суда первого округа США в Бостоне, которое фактически заблокировало программу депортации. По утверждению Белого дома, это решение "создало существенные логистические проблемы с продолжающимися операциями по депортации".

В марте 2025 года министерство внутренней безопасности США и Иммиграционная и таможенная служба (ICE) запустили программу ускоренной депортации мигрантов с окончательными решениями о выдворении не в страны их происхождения, а в третьи страны, с которыми у депортируемых нет никаких связей. Правозащитные организации подали иск, оспаривая политику ICE, в соответствии с которой, нелегалов могли выдворять без должных правовых процедур.

Тогда же в марте 2025 года судья Федерального окружного суда штата Массачусетс Брайан Мерфи вынес общенациональный временный ограничительный приказ, заблокировавший действие программы. Администрация США попыталась его отменить, однако Апелляционный суд первого округа США отказался снять запрет.