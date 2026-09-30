Рынки акций Европы не показали единой динамики во вторник

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги вторника разнонаправленными изменениями.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,09% - до 638,08 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,45%, французский CAC 40 - 0,53%, испанский IBEX 35 - 0,42%. Германский DAX прибавил 0,1%, итальянский FTSE MIB - 0,09%.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывал рост ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками на фоне неясности перспектив урегулирования ближневосточного конфликта. Цены на нефть снизились во вторник, однако остаются на повышенном уровне, подогревая опасения относительно ускорения инфляции.

В Испании инфляция в сентябре ускорилась до 5% с августовских 4,6% и обновила максимум с февраля 2023 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост потребительских цен на 4,9%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре уменьшился до 97,9 пункта с 98,4 пункта в августе. Эксперты, консенсус-которых приводит Trading Economics, ожидали повышения до 99 пунктов.

Лидером роста в Stoxx 600 стали акции Julius Baer, подорожавшие на 7,2% на новостях, что швейцарский финансовый регулятор прекратил расследование в отношении банка, что позволит ему возобновить выкуп акций.

Самое сильное падение в сводном индексе показали бумаги Lindt, подешевевшие 8,7%. Швейцарский производитель шоколада ухудшил прогноз на 2026 год и теперь ожидает роста продаж в органическом выражении на 0-2%, а не на 4-6%.

Рыночная стоимость Hapag-Lloyd подскочила на 9,7% после того, как германская транспортная компания повысила оценку годовых EBITDA и EBIT.

Капитализация французского производителя электротоваров Legrand, улучшившего среднесрочные прогнозы, увеличилась на 6,1%.

Акции британской Vesuvius, разрабатывающей технологические решения для металлургической отрасли, взлетели на 24,7% на новости, что австрийская RHI Magnesita сделала предложение о покупке компании. Magnesita предложила 5,51 фунта стерлингов за акцию Vesuvius. На закрытие торгов цена бумаг составляла 4,67 фунта.

В плюсе закрылись представители полупроводникового сектора, в том числе Infineon Technologies (+4,8%), BE Semiconductor Industries (+4,4%), ASM International и ASML Holding (+4,2% у обоих), а также STMicroelectronics (+2,6%).

Заметные потери понесли нефтяные компании, в том числе TotalEnergies (-2,4%), BP Plc (-2,3%) и Shell (-1,7%).

Сократили капитализацию автопроизводители Stellantis (на 3,5%), Daimler Truck Holding (на 2%), Mercedes-Benz Group (на 1,9%) и BMW AG (на 1,2%).