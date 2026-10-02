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Казахстан при поддержке США открыл центр реагирования на ядерные и радиационные инциденты

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане открылся Центр оперативного мониторинга и реагирования на ядерные и радиационные инциденты, сообщило Агентство республики по атомной энергии.

Центр создан в рамках сотрудничества Казахстана и США при поддержке Национальной администрации по ядерной безопасности Министерства энергетики США (DOE/NNSA).

"Основными задачами Центра являются мониторинг и анализ радиационной обстановки, оперативный обмен информацией и координация действий при возникновении ядерных и радиационных инцидентов. Работа Центра позволит обеспечить своевременное получение достоверной информации, необходимой для принятия оперативных и обоснованных решений", - заявило агентство.

Там отметили, что открытие Центра является важным шагом в укреплении национальной системы ядерной и радиационной безопасности Казахстана. "Его деятельность будет способствовать повышению готовности к реагированию на возможные ядерные и радиационные инциденты, а также развитию взаимодействия между государственными органами и профильными организациями", - отмечается в сообщении.

По информации агентства, в дальнейшем планируется развитие технических и аналитических возможностей Центра, совершенствование межведомственного взаимодействия, подготовка и повышение квалификации специалистов, а также проведение практических тренировок.

США Казахстан Минэнерго
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