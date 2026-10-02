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Во Франции пришлось закрыть 564 учебных заведения из-за протестов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Во Франции из-за протестов учащихся остановлена работа 564 учебных заведений, сообщает BFMTVсо ссылкой на сообщение Министерство национального образования.

Днем ранее министерство анонсировало, что 2 октября будут закрыты немногим больше 400 школ и лицеев из 3700.

В Париже устроили поджог у входа двух лицеев. Пожарные потушили огонь.

Министр образования Эдуар Жеффре сообщил BFMTV, что около сотни лицеев получили серьезные повреждения в результате беспорядков. Травмы получили 65 сотрудников лицеев, в том числе 40 директоров.

В Бельфоре 2 октября протестующие напали на полицейского. Он потерял сознание и был госпитализирован. Полиция задержала 17-летнего лицеиста, подозреваемого в нападении, сообщает Le Figaro. По сведениям издания, утром 2 октября в связи с беспорядками были задержаны 600 человек, 1 октября - около 2000.

Глава Минюста Жерар Дарманен призвал прокуроров привлекать к ответственности родителей школьников, если дети нанесли серьезный ущерб. Союз лицейских профсоюзов заявил, что отмежевывается от насильственных действий протестующих, но призывает присоединяться к протестам и их продолжать.

Учащиеся протестуют, в первую очередь, против хронического недофинансирования образования. Они выступают против острой нехватки учителей и отсутствия оперативной замены заболевших преподавателей, переполненных классов и аудиторий, затрудняющих нормальный учебный процесс, ветхого состояния учебных корпусов и общежитий, износа инфраструктуры и низкого качества учебных материалов. Студенты университетов требуют снижения или полной отмены платы за обучение, выступают против заморозки жилищных пособий и нехватки доступного жилья, а также протестуют против жестких систем отбора при поступлении в вузы и сокращения бюджетных мест.

Протесты во Франции

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Общенациональная забастовка работников государственного сектора в Париже
Минюст Париж Жерар Дарманен Эдуар Жеффре Франция
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