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Танкер в Ормузском проливе попал под обстрел

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Небольшой пожар произошел на танкере в Ормузском проливе после попадания в него неизвестного объекта, сообщает в пятницу Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

"Капитан танкера сообщил о попадании в судно неизвестного объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого на танкере начался небольшой пожар, а также отключилось электричество. Огонь удалось потушить, в результате удара и возгорания никто не пострадал.

Ормузский пролив
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