Страны G7 считают Иран виновным в подрыве энергетической безопасности

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Руководители стран G7 заявили, что считают Иран виновным в дестабилизации ситуации с энергетической безопасностью в мире.

"Мы осуждаем продолжающиеся атаки Ирана на его соседей, а также осуждаем создание Тегераном препятствий для международной торговли и угроз для энергетической безопасности", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении G7.

Страны призвали Иран восстановить беспрепятственное движение судов через Ормузский пролив. "Мы выражаем готовность наращивать коллективные усилия для достижения этой цели", - отметили лидеры G7.