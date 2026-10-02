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Нефтеперерабатывающие мощности Азербайджана достигли 30 млн т в год

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Спрос на азербайджанские нефтепродукты газ среди других стран растет и будет увеличиваться на фоне продолжающихся вокруг конфликтов и геополитической напряженности, при этом страна располагает нефтеперерабатывающими мощностями на 30 млн тонн в год, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Новая геополитическая и экономическая реальность заключается в том, что сегодня многие страны не могут получать энергоресурсы, как прежде. И здесь Азербайджан вновь является одной из редких стран, которая производит, добывает и экспортирует все виды энергоресурсов в мировом масштабе - сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, электроэнергию, нефтехимическую продукцию и удобрения", - заявил глава государства, выступая в пятницу на VIII съезде партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

По его словам, нынешний глобальный кризис связан, главным образом, с поставками нефтепродуктов, и дальнейшем ситуация этом направлении может только ухудшится.

"Некоторые традиционные поставщики уже вынужденно прекращают экспорт для удовлетворения внутренних потребностей. Здесь также могу сказать, что в Азербайджан из многих стран поступают обращения и просьбы о том, чтобы мы экспортировали производимые нами нефтепродукты в эти страны", - сказал президент.

По его словам, Азербайджан располагает нефтеперерабатывающими мощностями на 30 млн тонн в год.

"Из них 7 млн тонн в год перерабатываются на нефтеперерабатывающем заводе в Азербайджане, а 23 млн тонн в год - за рубежом (в Турции и Италии - ИФ). Вот это мы сделали вовремя. Один завод построили с нуля (в Турции - ИФ), два завода приобрели (в Италии - ИФ). Сегодня стран, обладающих 30 млн тонн нефтепродуктов - притом не в одном месте, а в трех - не так много. Если учесть, что, к сожалению, войны вокруг нас не прекращаются (...), спрос на нашу продукцию и наш газ будет возрастать еще больше", - отметил глава государства.

Как сообщалось, Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) в сентябре 2025 года подписала соглашение о приобретении 99,82% акций Italiana Petroli (IP) у холдинга API Holding. Сделка была закрыта 8 мая 2026 года. Italiana Petroli - одна из крупнейших интегрированных downstream платформ в Италии. Компания владеет тысячами автозаправочных станций по всей стране, двумя нефтеперерабатывающими заводами с годовой мощностью около 10 млн тонн, занимается продажей топлива и ГСМ, имеет логистическую сеть, охватывающую всю страну. Сделка предоставит ГНКАР контроль над сетью из более чем 4,6 тыс. АЗС под брендом IP и нефтеперерабатывающими мощностями. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 3 млрд евро.

В Турции ГНКАР является акционером НПЗ Star. Завод был введен в эксплуатацию в 2018 году и предназначен для переработки нефти сортов Azeri Light, Kerkuk и Urals. Он обеспечивает сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создает условия для выхода ГНКАР на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности. Завод покрывает 18% потребностей Турции в нефтепродуктах.

ГНКАР инвестировала в строительство и развитие НПЗ Star около $7 млрд. Мощность завода увеличена с первоначальных 10 млн тонн до 13 млн тонн в год.

Азербайджан Ильхам Алиев
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