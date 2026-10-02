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ВМС США заключили контракт на производство противоракет SM-6 стоимостью $24 млрд

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ВМС США сообщили о заключении с корпорацией RTX Corp. контракта на сумму $24,4 млрд, который предусматривает производство ракет-перехватчиков Standard Missile-6 (SM-6) для оснащения боевых кораблей американского флота.

Согласно сообщению, этот пятилетний контракт с возможностью продления еще на два года с оборонным подразделением RTX Corp. компанией Raytheon, призван обеспечить стабильные и надежные поставки ракет SM-6, способных выполнять функции как противоракетной обороны, так и задачи по нанесению ударов.

Контракт заключен на фоне усилий Пентагона по восполнению запасов боеприпасов, истощенных в ходе конфликтов на Ближнем Востоке. Он стал очередным в серии крупных соглашений на производство боеприпасов, заключенных Пентагоном с целью побудить подрядчиков к ускоренному наращиванию объемов выпуска.

В августе ВМС США также заключили контракт с RTX Corp. на сумму $23 млрд на новые крылатые ракеты Tomahawk морского базирования. В настоящее время ее завод в Тусоне, штат Аризона, работает круглосуточно, чтобы увеличить производство этих и других ракет, но их поступление идет медленно. Представитель корпорации заявил, что компания продолжит инвестировать средства для достижения своей долгосрочной цели - производства более 1 тыс. ракет Tomahawk в год. Но, по словам источника газеты The Wall Street Journal, знакомого с ситуацией, в этом году планируется произвести не более 400 единиц.

ВМС США RTX Corp. SM-6
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