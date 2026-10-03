США призывают ООН соблюдать санкции против Ирана

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Госдеп США призвал все страны выполнять резолюции ООН о санкциях в отношении Ирана, связанных с его ядерной программой.

"Мы призываем все государства - члены ООН выполнять эти резолюции и вновь выражаем давнюю обеспокоенность международного общества ядерной программой Ирана. Мы продолжим координировать наши усилия, чтобы противодействовать любым попыткам Ирана предпринять шаги по возобновлению развития своей ядерной или баллистической ракетной программ. Мы призываем Иран вернуться к соблюдению своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ" - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В нем указывается, что речь идет о санкциях против Тегерана, восстановленных около года назад в связи с прекращением действия международных договоренностей по иранской ядерной программе.

Госдеп отмечает, что его призыв поддержали несколько десятков стран. В их числе - Франция, ФРГ и Великобритания, инициировавшие в 2025 году восстановление ограничительных мер.