Поиск

США призывают ООН соблюдать санкции против Ирана

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Госдеп США призвал все страны выполнять резолюции ООН о санкциях в отношении Ирана, связанных с его ядерной программой.

"Мы призываем все государства - члены ООН выполнять эти резолюции и вновь выражаем давнюю обеспокоенность международного общества ядерной программой Ирана. Мы продолжим координировать наши усилия, чтобы противодействовать любым попыткам Ирана предпринять шаги по возобновлению развития своей ядерной или баллистической ракетной программ. Мы призываем Иран вернуться к соблюдению своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ" - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В нем указывается, что речь идет о санкциях против Тегерана, восстановленных около года назад в связи с прекращением действия международных договоренностей по иранской ядерной программе.

Госдеп отмечает, что его призыв поддержали несколько десятков стран. В их числе - Франция, ФРГ и Великобритания, инициировавшие в 2025 году восстановление ограничительных мер.

США ООН Иран санкции
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефтяной танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Трамп заявил, что не будет вводить запрет на экспорт дизтоплива

 Трамп заявил, что не будет вводить запрет на экспорт дизтоплива

Хуситы заявили, что Саудовская Аравия нанесла 94 удара по Йемену за сутки

ФАО прогнозирует спад мировой торговли зерном на 3,5% из-за проблем в Черном море

 ФАО прогнозирует спад мировой торговли зерном на 3,5% из-за проблем в Черном море

В Германии начали приватизацию национализированного подразделения "Газпрома"

Страны Европы согласились высвободить часть стратегических запасов дизтоплива

 Страны Европы согласились высвободить часть стратегических запасов дизтоплива

Brent подешевела на 2,39% до $99,92 за баррель

Инженеры Boeing одобрили новый коллективный договор, что снимает угрозу забастовки

 Инженеры Boeing одобрили новый коллективный договор, что снимает угрозу забастовки

Сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion и перерегистрируется в Сингапуре

 Сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion и перерегистрируется в Сингапуре
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12050 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3818 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов