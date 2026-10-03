Нефтяной танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Еще один нефтяной танкер в Ормузском проливе попал под обстрел близ берегов Омана, но не понес существенного ущерба, сообщает в субботу Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

По его данным, инцидент произошел в 4 морских милях к востоку от Омана.

"Капитан нефтяного танкера сообщил, что судно получило попадание снарядом неустановленного типа в левый борт. Никто из членов экипажа не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ранее, в пятницу, UKMTO проинформировало об инциденте с другим судном в Ормузском проливе. На нем начался пожар, но огонь удалось потушить.