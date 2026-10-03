Поиск

Южнокорейские военные полагают, что запущенная КНДР ракета была баллистической

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ракета, которую северокорейские военные запустили в субботу в направлении Японского моря оказалась баллистической, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

В миреКНДР запустила ракету в сторону Японского моряЧитать подробнее

"Пуск зафиксирован приблизительно в 6:30 (00:30 мск) утра из района города Вонсана, ракета пролетела более 700 км. Военные Южной Кореи усилили наблюдение на случай возможных новых пусков и поддерживают режим полной боевой готовности, обмениваясь соответствующей информацией с США и Японией", - говорится в уведомлении Объединённого комитета начальников штабов (JCS).

20 сентября, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из района Вонсана в направлении Японского моря.

КНДР ракета
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Советники Трампа обсудили ситуации вокруг Ирана и Йемена на совещании в Кэмп-Дэвиде

Пилот рейса Flydubai признался, что хотел разбить самолет в Израиле

В Иране заявили о технологических "сюрпризах" для США в случае нового нападения

Трамп надеется скоро начать заполнять стратегические нефтяные запасы США

 Трамп надеется скоро начать заполнять стратегические нефтяные запасы США

Нефтяной танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

 Нефтяной танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Трамп заявил, что не будет вводить запрет на экспорт дизтоплива

 Трамп заявил, что не будет вводить запрет на экспорт дизтоплива

Хуситы заявили, что Саудовская Аравия нанесла 94 удара по Йемену за сутки

ФАО прогнозирует спад мировой торговли зерном на 3,5% из-за проблем в Черном море

 ФАО прогнозирует спад мировой торговли зерном на 3,5% из-за проблем в Черном море

В Германии начали приватизацию национализированного подразделения "Газпрома"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12050 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3818 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов