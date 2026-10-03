Южнокорейские военные полагают, что запущенная КНДР ракета была баллистической

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ракета, которую северокорейские военные запустили в субботу в направлении Японского моря оказалась баллистической, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

"Пуск зафиксирован приблизительно в 6:30 (00:30 мск) утра из района города Вонсана, ракета пролетела более 700 км. Военные Южной Кореи усилили наблюдение на случай возможных новых пусков и поддерживают режим полной боевой готовности, обмениваясь соответствующей информацией с США и Японией", - говорится в уведомлении Объединённого комитета начальников штабов (JCS).

20 сентября, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из района Вонсана в направлении Японского моря.