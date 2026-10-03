В Иране заявили о технологических "сюрпризах" для США в случае нового нападения

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана за последнее время добились значительных технологических успехов и подготовили "сюрпризы" для США в случае нового нападения, заявил заместитель главкома Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мостафа Изади.

"Вооруженные силы используют различные технологии. Некоторые из них уже применялись на поле боя, а другие будут задействованы в будущем", - цитирует Изади телеканал Press TV.

По его словам, американские войска отвели свои силы более чем на 500 км от Персидского и Оманского заливов, опасаясь иранских баллистических ракет.

"Это расстояние может еще больше увеличиться", - допустил Изади, добавив, что "это демонстрирует мощь исламского Ирана перед лицом врага".

Генерал подчеркнул, что Иран сохраняет полный контроль над Ормузским проливом, а иранские вооруженные силы смогут успешно противостоять любой агрессии. Ранее Тегеран уже заявлял, что не допустит возобновления судоходства через пролив, пока Вашингтон не выполнит его требования и не предпримет шаги по восстановлению доверия со стороны Ирана.