Трамп надеется скоро начать заполнять стратегические нефтяные запасы США

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в скором времени начать наращивать стратегические запасы нефти страны.

"Скоро мы будем пополнять стратегические запасы нефти", - сказал Трамп, выступая на предвыборном митинге в Алабаме.

Глава государства заверил, что Штаты "получают нефть стоимостью в миллиарды долларов" из Венесуэлы.

Он напомнил собравшимся, что в пятницу европейские страны согласились высвободить существенную часть стратегических запасов нефти и дизельного топлива, чтобы снизить цены на горючее в мире.

В США в начале ноября состоятся промежуточные выборы. Соперники возглавляемых Трампом республиканцев часто критикуют его за выросшие за последние месяцы цены на топливо.