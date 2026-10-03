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Советники Трампа обсудили ситуации вокруг Ирана и Йемена на совещании в Кэмп-Дэвиде

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провели совещание для обсуждения дальнейших шагов в связи с войной против Ирана и конфликтом между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

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По их данным, многочасовое совещание с участием ключевых членов администрации президента состоялось в пятницу в Кэмп-Дэвиде под председательством вице-президента Джей-Ди Вэнса.

Среди участников были госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

"Были приняты решения или, по крайней мере, состоялось глубокое обсуждение", - сказал один из чиновников. В Белом доме от комментариев отказались.

На фоне зашедших в тупик переговоров Трамп рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана.

"Теперь мне предстоит принять решение: либо Иран подписывает сделку, либо его больше не будет существовать", - заявил президент США в четверг.

В то же время Трампа призывают присоединиться к планируемому Саудовской Аравией наступлению на хуситов в Йемене. Эр-Рияд настаивает на нанесении американских авиаударов по позициям хуситов. Трамп пока отказывается от этого шага, однако, по словам американских чиновников, может изменить свое мнение.

В пятницу днем, пока его советники находились в Кэмп-Дэвиде, журналисты спросили Трампа, каким будет его следующий шаг в отношении Ирана.

"Если бы я вам рассказал, то у вас была бы громкая новость, - сказал американский лидер. - Но вы все увидите. Ситуация развивается очень удачно. Дела у Ирана идут плохо".

США Дональда Трамп советники Иран Йемен хуситы
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