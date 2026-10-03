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Идущий на Ближний Восток авианосец ВМС США "Рузвельт" сопровождают четыре ракетных корабля

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Отправленный на Ближний Восток третий американский атомный авианосец - USS Theodore Roosevelt - идет в регион в сопровождении четырех кораблей с управляемым ракетным оружием, сообщает издание The War Zone со ссылкой на представителя ВМС США.

В состав авианосной ударной группы входят крейсер USS Chosin и эсминцы USS Paul Hamilton, USS Decatur и USS Carl M. Levin. До конца ноября авианосец и корабли боевого сопровождения должны прибыть в распоряжение Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

USS Theodore Roosevelt вышел из военно-морской базы в Сан-Диего в Калифорнии еще в минувшее воскресенье. На его борту размещены одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C Lightning II, три эскадрильи истребителей F/A-18E/F Super Hornet, эскадрилья самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growlers, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye и вертолеты MH-60R Seahawk, MH-60S Seahawk и конвертопланы CMV-22B Osprey.

Днем позднее из этой же базы на Ближний Восток отправились также корабли еще одной амфибийно-десантной группы. В ее состав входит флагман - универсальный авианесущий десантный корабль (УДК) USS Makin Island и два десантно-вертолётных корабля-дока USS John P. Murtha and USS Anchorage. На их борту размещен 13-й экспедиционным батальоном морской пехоты в составе 2,5 тыс. военнослужащих, а также две эскадрильи истребителей вертикального взлета и посадки F-35B, конвертопланы, ударные и транспортные вертолеты и десантные катера.

В настоящее время в регионе Ближнего Востока уже находятся два авианосца - USS George Bush и USS George Washington. Не исключено, что последний покинет регион и вернется на свою постоянную базу в Японии, в результате чего количество авианосцев снова сократится до двух.

Всего сейчас CENTCOM располагает группировкой в составе более чем 20 боевых кораблей. В районе Аравийского моря и Оманского залива находятся два авианосца, 10 ракетных эсминцев и три десантных корабля с морской пехотой на борту во главе с УДК US Boxer, в Красном море - два эсминца и в Индийском океане - крейсер и три эсминца. Еще два эсминца размещаются в Восточном Средиземноморье.

ВМС США USS Theodore Roosevelt Ближний Восток
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