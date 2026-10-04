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В Боснии и Герцеговине пройдут всеобщие выборы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Всеобщие выборы стартуют в воскресенье в Боснии и Герцеговине. 3,4 млн гражданам страны, обладающим правом голоса, предстоит избрать троих членов президиума (главный руководящий орган страны), а также депутатов парламентской ассамблеи страны, парламентов двух государствообразующих субъектов страны - Республики Сербской и Мусульмано-Хорватской федерации и депутатов местных органов власти.

За места трех членов президиума Боснии и Герцеговины борются десять кандидатов: четверо - от мусульман боснийцев, трое - от сербов, и также трое - от хорватов. Избиратели на территории Мусульмано-Хорватской федерации будут голосовать за членов президиума от боснийцев и хорватов, а жители Республики Сербской - за сербского представителя.

Также и в Республике Сербской, и в Мусульмано-Хорватской федерации пройдут выборы президентов. В Республике Сербской на этот пост претендуют 12 кандидатов, а в Мусульмано-Хорватской федерации - четверо.

В парламентских выборах примут участие представители 75 политических партий и 29 коалиций.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

Босния и Герцеговина Республика Сербская
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