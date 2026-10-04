Поиск

"Семерка" и мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудят ситуацию на рынке

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министры семи стран ОПЕК+, ранее дополнительно к квотам всех участников ограничивавшие добычу нефти, на встрече 4 октября обсудят ситуацию на рынке и исполнение соглашения.

В этот же день состоится заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+.

Семь стран (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман, ранее также участвовали ОАЭ, но вышли из ОПЕК и ОПЕК+ в мае) дважды дополнительно к общим квотам снижали добычу нефти по согласованным между ними квотам, принятым в 2023 году - на 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. В течение двух прошлых лет эти объемы ограниченной добычи были постепенно возвращены на рынок - в сентябре закончился последний транш принятых ограничений. Впрочем, с марта большинство стран-участниц, добывающих нефть в регионе Персидского залива, добывают меньше разрешенного уровня квот из-за ближневосточного конфликта. Россия не дотягивает до квоты из-за внеплановых ремонтов на НПЗ.

Так, в августе страны ОПЕК+ нарастили добычу нефти к уровню июля на 628 тыс. баррелей в сутки - до 29,633 млн б/с, при этом отставание от плана составило 6,39 млн б/с.

Ранее в релизах ОПЕК по итогам заседаний "семерки" всегда говорилось, что в зависимости от ситуации на рынке страны готовы вернуться к ограничениям, в августовском и сентябрьском пресс-релизах эта ремарка отсутствовала. В сентябре "добровольцы" решили сохранить сентябрьские квоты на октябрь.

Вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что на заседании в воскресенье будут обсуждаться стандартные вопросы - ситуация на рынке и исполнение соглашения.

В настоящее время Казахстан примерно на 1 млн б/с превышает установленные показатели, и страны, которые частично не выполняют соглашение, обязались компенсировать эти недосокращенные объемы в будущем. Но если ранее ОПЕК всегда публиковала графики этих компенсаций, дающих представление о планах добычи альянса, то с июля графики не публикуются.

Для того, чтобы формально поднять квоты по добыче, нужна встреча всех участников ОПЕК+. Сейчас она назначена на 29 ноября. Но может быть внепланово созвана по решению министерского комитета ОПЕК+, который состоится также 4 октября.

В состав мониторингового комитета входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Алжир и Венесуэла.

Александр Новак Венесуэла Кувейт ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На нефтяном объекте в Эр-Рияде вспыхнул пожар

Сестра Ким Чен Ына заявила об испытании ракеты средней дальности, меняющей траекторию полета

Саудовская Аравия и правительственные силы Йемена готовят контрнаступление против хуситов

 Саудовская Аравия и правительственные силы Йемена готовят контрнаступление против хуситов

Пилот Flydubai при захвате самолета напал на командира с аварийным топором

 Пилот Flydubai при захвате самолета напал на командира с аварийным топором

В Грузии за сутки задержали 80 человек, устраивавших "воровские разборки"

Bloomberg сообщил о подготовке Ирана к возобновлению бомбардировок США

 Bloomberg сообщил о подготовке Ирана к возобновлению бомбардировок США

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушной тревоги

Синусоида китайской внешней политики

 Синусоида китайской внешней политики

Минобороны России заявило об ударе по Северному мосту в Киеве

 Минобороны России заявило об ударе по Северному мосту в Киеве

Что случилось этой ночью: суббота, 3 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12060 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3824 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов