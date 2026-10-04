"Семерка" и мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудят ситуацию на рынке

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министры семи стран ОПЕК+, ранее дополнительно к квотам всех участников ограничивавшие добычу нефти, на встрече 4 октября обсудят ситуацию на рынке и исполнение соглашения.

В этот же день состоится заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+.

Семь стран (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман, ранее также участвовали ОАЭ, но вышли из ОПЕК и ОПЕК+ в мае) дважды дополнительно к общим квотам снижали добычу нефти по согласованным между ними квотам, принятым в 2023 году - на 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. В течение двух прошлых лет эти объемы ограниченной добычи были постепенно возвращены на рынок - в сентябре закончился последний транш принятых ограничений. Впрочем, с марта большинство стран-участниц, добывающих нефть в регионе Персидского залива, добывают меньше разрешенного уровня квот из-за ближневосточного конфликта. Россия не дотягивает до квоты из-за внеплановых ремонтов на НПЗ.

Так, в августе страны ОПЕК+ нарастили добычу нефти к уровню июля на 628 тыс. баррелей в сутки - до 29,633 млн б/с, при этом отставание от плана составило 6,39 млн б/с.

Ранее в релизах ОПЕК по итогам заседаний "семерки" всегда говорилось, что в зависимости от ситуации на рынке страны готовы вернуться к ограничениям, в августовском и сентябрьском пресс-релизах эта ремарка отсутствовала. В сентябре "добровольцы" решили сохранить сентябрьские квоты на октябрь.

Вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что на заседании в воскресенье будут обсуждаться стандартные вопросы - ситуация на рынке и исполнение соглашения.

В настоящее время Казахстан примерно на 1 млн б/с превышает установленные показатели, и страны, которые частично не выполняют соглашение, обязались компенсировать эти недосокращенные объемы в будущем. Но если ранее ОПЕК всегда публиковала графики этих компенсаций, дающих представление о планах добычи альянса, то с июля графики не публикуются.

Для того, чтобы формально поднять квоты по добыче, нужна встреча всех участников ОПЕК+. Сейчас она назначена на 29 ноября. Но может быть внепланово созвана по решению министерского комитета ОПЕК+, который состоится также 4 октября.

В состав мониторингового комитета входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Алжир и Венесуэла.