Глава Пентагона заявил, что США не собираются затягивать конфликт с Ираном

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не будут без необходимости затягивать конфликт с Ираном, заявил журналистам министр войны США Пит Хегсет в аэропорту города Колорадо-Спрингс.

Отвечая на вопрос о возможности завершения кампании против Ирана до конца года, он сказал, что "решение будет принимать верховный главнокомандующий". Хегсет подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не допустит неоправданного затягивания операций, отметив, что администрация понимает свою миссию и располагает необходимыми возможностями для ее выполнения.

"Он не будет без необходимости продолжать эту операцию. Он понимает, в чем заключается задача. И мы завершим ее выполнение, когда нам скажут", - отметил глава Пентагона.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли в конечном счете военное решение конфликта, Хегсет отметил, что существует множество путей урегулирования. "Президент предоставил Ирану все возможности для решения вопроса за столом переговоров", - сказал он.

В то же время он указал, что сочетание американских военных ударов и продолжающейся блокады обеспечивает Вашингтону сильную позицию. "Иран должен сделать правильный выбор. Если этого не произойдет, у президента США будут наготове все необходимые варианты действий", - отметил Хегсет.

По словам Хегсета, главной задачей операции является недопущение появления у Ирана ядерного оружия. "Как мы заявляли с самого начала: у Ирана никогда не будет ядерной бомбы. И точка. Это жизненно важный национальный интерес Соединенных Штатов Америки", - заявил министр.

Отвечая на вопрос, есть ли у Вашингтона доказательства того, что Иран пытается восстановить свой ракетный потенциал, Хегсет сообщил, что США отслеживают ситуацию в режиме реального времени. Он признал, что Тегеран будет пытаться восстановить свою военную инфраструктуру. "Мы это видим и понимаем", - сказал глава Пентагона. Однако он подчеркнул, что масштабы ущерба, нанесенного оборонно-промышленному комплексу и экономике Ирана, а также трудности с восстановлением будут и впредь ограничивать военные возможности Тегерана.

Министр войны также отметил, что США контролируют Ормузский пролив, назвав американскую блокаду ключевым элементом кампании давления Вашингтона на Иран.

"Иран хочет играть в игры вокруг таких вещей, как Ормузский пролив. Но не они его контролируют, а мы", - указал Хегсет. "Наша блокада действует безупречно: каждую ночь мы обеспечиваем пропуск судов в объемах, практически не уступающих довоенным показателям", - добавил он, имея в виду интенсивность морских перевозок.

Хегсет заявил, что военно-морской и воздушный потенциал Ирана был настолько серьезно подорван, что страна больше не в состоянии эффективно оспаривать американское господство в этом стратегически важном проливе.

"Им крайне сложно контролировать Ормузский пролив, не имея полноценного военно-морского флота. У них нет ни скоростных катеров, ни военно-воздушных сил. К тому же мы нанесли колоссальный ущерб их возможностям вести наблюдение и отслеживать обстановку в Ормузском проливе. Мы его контролируем. Мы доминируем там как в плане асимметричных действий, так и в рамках ведения традиционных боевых действий", - сказал он.

Хегсет добавил, что Вашингтон способен поддерживать блокаду столько, сколько потребуется, и корректировать порядок ее осуществления в зависимости от оперативной обстановки.

"Чем дольше мы поддерживаем блокаду - а мы можем сохранять ее столько, сколько потребуется, поверьте, мы можем корректировать этот подход по мере необходимости, - тем сильнее будет давление, ограничивающее и без того небогатый выбор вариантов у Тегерана", - подчеркнул глава Пентагона.