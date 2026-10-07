Ирак девальвировал национальную валюту к доллару США на 13%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ирак девальвировал национальную валюту к доллару США на 13% на фоне экономических трудностей, вызванных сокращением экспорта нефти из страны в результате блокировки поставок через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

Центральный банк Ирака установил курс продажи доллара населению на уровне 1520 динаров против 1320 динаров ранее, сообщил Минфин.

Это первый случай девальвации нацвалюты страной Персидского залива с начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля, отмечает Bloomberg. Большинство стран региона привязывают свои валюты к доллару.

Экономика Ирака является одной из наиболее зависимых от нефтяного сектора в мире. Она столкнулась с кризисом после того, как Иран начал атаковать суда в Ормузском проливе, через который проходит основной поток нефтяного экспорта Ирака и других стран Персидского залива. По оценкам Bloomberg, с начала марта экспорт нефти из Ирака составлял в среднем лишь около 1,25 млн баррелей в сутки (б/с) против почти 3,5 млн б/с в прошлом году. Потери страны с начала конфликта достигли $80 млрд, сообщила в прошлом месяце государственная компания Ирака по сбыту нефти (SOMO).

"Каждый нефтяной шок в прошлом оборачивался для Ирака проблемами, - отмечает главный экономист Bloomberg по emerging markets Зиад Дауд. - Так было в 2008, 2014 и 2020 годах. Закрытие Ормузского пролива и прекращение нефтяных доходов в 2026 году стало очередным таким эпизодом. Багдаду пришлось выбирать между зарплатами для госсектора и поддержанием курса динара, и он выбрал первое".

По прогнозу Международного валютного фонда, ВВП Ирака в этом году сократится почти на 7%.

За последние два месяца экспорт нефти из Ирака вырос, но остается ниже довоенного уровня.