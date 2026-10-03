Bloomberg сообщил о подготовке Ирана к возобновлению бомбардировок США

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство Ирана ведет подготовку к тому, что выдержать новые удары США, которые могут стать масштабнее предыдущих, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя иранских властей.

"Чиновник сказал, что Исламская Республика Иран готовится к новым бомбардировкам США, возможно, более крупным, чем раньше, но располагает возможностями дать ответ", - информирует агентство.

Его собеседник признал, что санкции США, морская блокада очень серьезно осложняют экономическую ситуацию в Иране, но страна приспосабливается к этим реалиям.

Bloomberg напоминает, что важнейшим рычагом давления для Ирана остается перекрытие Ормузского пролива. Однако, как ранее утверждали власти США, ряд СМИ и наблюдателей, контроль Тегерана над проливом слабеет. Так, Bloomberg собрал данные, согласно которым экспорт нефти Саудовской Аравией вырос с 3,4 млн баррелей в день в августе до 6,1 млн баррелей в сентябре. Финансовый конгломерат JPMorgan оценивает, что с Ближнего Востока теперь поступает в день 17,5 млн баррелей в день - 98% от уровня, наблюдавшегося до нападения США и Израиля на Иран 28 февраля 2026 года.

Ранее Bloomberg также утверждал, что в свою очередь Иран в сентябре впервые с начала конфликта не загружал нефть на танкеры. Однако продолжаются поставки этого ресурса Китаю. Также иранские власти перенаправили торговые потоки через Каспийское море, по сухопутным путям. Но в в сентябре поступали сообщения о задержках с происхождением КПП на границах Ирана с Турцией и Пакистаном.

Портал Axios со ссылкой на американских чиновников ранее сообщил, что высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провели совещание для обсуждения дальнейших шагов в связи с войной против Ирана и конфликтом между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене.

На фоне зашедших в тупик переговоров Трамп рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана. "Теперь мне предстоит принять решение: либо Иран подписывает сделку, либо его больше не будет существовать", - заявил он в четверг.