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Саудовская Аравия и правительственные силы Йемена готовят контрнаступление против хуситов

Саудовская Аравия и правительственные силы Йемена готовят контрнаступление против хуситов
Фото: Marwan Abdullah Yahya Saeed Al-shabi/Anadolu via Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Эр-Рияд и силы признанного на международном уровне правительства Йемена собираются вскоре предпринять наступательные действия против движения "Ансар Аллах" (хуситы), передает Axios со ссылкой на источники.

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"По словам двух чиновников США, Саудовская Аравия и йеменские правительственные войска в ближайшие дни планируют масштабное контрнаступление против хуситов, с целью выбить их из районов на побережье Красного моря, откуда можно контролировать Баб-эль-Мандебский пролив", - информирует портал.

Неназванный американский госслужащий рассказал порталу, что саудовские власти планировали операцию неделями, руководство дало на нее добро несколько дней назад. В ней примут участие наземные подразделения йеменских войск при поддержке ВВС Саудовской Аравии. В четверг наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман звонил шефу Пентагона Питу Хегсету, чтобы проинформировать его о планируемой операции и попросить о поддержке с воздуха.

По данным Axios, США не раз отвергали призывы Эр-Рияда принять участие в авиаударах; однако американские официальные лица отмечали, что этот подход может измениться в зависимости от хода операции. Чиновник США сказал порталу, что американцы "пока не будут наносить удары".

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) отмечали, что бомбардировки Йемена отвлекли бы внимание военных от действий против Ирана. В то же время, по словам американских чиновников, США оказывают королевству другую помощь, в основном с разведкой и выбором целей для ударов. Один из источников утверждал, что за последние две недели США предоставили королевству более чем 200 целей, связанных с хуситами, которые можно было бы атаковать.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиационные удары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные территории. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти.

Саудовская Аравия Йемен
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